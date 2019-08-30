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Президент «Трабзонспора» прокомментировал попадание в группу с «Краснодаром»

15:14

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

Итоги жеребьевки ЛЕ.Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Турецкий клуб сыграет в группе с «Базелем», «Краснодаром» и «Хетафе».

— Я хорошо знаком с «Базелем» и «Краснодаром», — цитирует официальный сайт УЕФА Агаоглу. — Мы мало знаем о «Хетафе». Думаю, это сбалансированная группа, потому что сильные стороны команд похожи. Если мы не будем играть так, как играли против АЕК вчера, то сможем выйти в плей-офф.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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