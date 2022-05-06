Поульсен объяснил, почему «Лейпциг» проиграл «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. В финал вышла шотландская команда.

«Конечно же, мы знаем, что здесь непросто играть. Атмосфера тут — хорошая, и, конечно, когда забивают первый мяч, все становится еще безумнее. Мы оказались недостаточно хорошо готовыми к первым 20 — 25 минутам.

Имеет значение, когда хозяева забивают первыми, — мы были недостаточно готовы к такому вызову. Вера в успех у нас сохранялась на протяжении всей встречи, даже в перерыве, хоть мы и проигрывали со счетом 0:2. Но это был не наш вечер. В каждом из трех моментов с пропущенными мячами можно было защищаться лучше. Плохой вечер для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена.

В первом матче немецкая команда одержала победу с минимальным счетом, поэтому в финал вышел «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.