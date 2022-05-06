Райс: «В «Вест Хэме» все были уверены в том, что «Айнтрахт» нас не обыграет»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Он гордится своей командой, несмотря на проигрыш.

«Мы все были уверены в том, что они нас не обыграют. Возможно, «Айнтрахт» играет в похожем стиле, и это не было нам на руку. Никто не ожидал, что «Вест Хэм» пройдет так далеко, и я горжусь всеми представителями нашей команды. Мы покинули турнир с высоко поднятой головой, хоть и проиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.