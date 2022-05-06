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Сегодня, 07:09

Мойес — о поражении в полуфинале Лиги Европы: «Мы пытались»

Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в полуфинале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дэвид Мойес.
Фото AFP

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в полуфинале Лиги Европы.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033445--frankfurt-vs-west-ham/
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Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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