Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» в полуфинале Лиги Европы.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.