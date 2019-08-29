Понсе рассказал, что говорил Кононов в раздевалке после поражения от «Браги»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-отборочного раунда Лиги Европы отметил, что команда билась до конца.

— Вам создавало проблемы то, что вы были дисквалифицированы на игры чемпионата и выступали только в Лиге Европы?

— Нет, потому что благодаря Лиге Европы у меня была нормальная игровая практика — один матч в неделю. В любом случае это не может быть оправданием нашего поражения. Сейчас нам остается только одно — думать о следующем матче и готовится к «Зениту».

— Насколько сложно было выходить на второй тайм при счете 0:2 и было ли ощущение, что еще можно спасти игру?

— Никаких пораженческих настроений не было. Всегда все выходят на поле за победой. Даже несмотря на то, что надо было забивать четыре мяча. Никто не опускал рук, и упаднических настроений не было. Все старались и бились до конца.

— Следующий матч с «Зенитом». Вас уже объяснили. Что этот матч значит для болельщиков?

— Конечно, я понимаю важность этого матча. Это дерби и игра за шесть очков. В случае победы у нас есть хороший шанс возглавить турнирную таблицу. Все понимают, что ждет нас в этой игре. Будем стараться сделать все, чтобы добиться нужного результата.

— После матча в раздевалке была тишина или тренер что-то объяснял?

— Несмотря на сегодняшний удар, он старался нас приободрить. Нужно уже думать о «Зените», чтобы подойти к нему свежими и с хорошим настроением.

— Насколько проще «Спартаку» будет решать задачи в чемпионате после вылета из еврокубков?

— Нет разницы, в скольких турнирах участвовать, играть один раз в неделю или две. Есть время на восстановление, чтобы были силы. Будем готовиться от матча к матчу, чтобы выдавать лучшее, что мы можем.

— Знаете ли о том, что Россия с Португалией борется за важную строчку в таблице коэффициентов и что сейчас мы дали им большой козырь?

— Да, знали перед матчем о том, что бились за престиж российского футбола. В обоих матчах мы старались делать все возможное, чтобы пройти дальше. (Елена Григорьевская)