Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» поражение «армейцев» от «Вольфсбергера» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы (0:1)

— Не получилось ничего. Не ожидал такой слабейшей игры. Оборона оставляет огромные зоны, полузащиты я вообще сегодня не увидел, не говоря уже про атаку. Проиграли весь центр поля. Видно, что Влашич сдал. Раньше можно было выиграть, полагаясь на его индивидуальное мастерство, сейчас же и уровень Влашича упал.

Не за что даже похвалить команду. Если бы они играли как команда — все в атаке, все в обороне, то я бы мог поблагодарить ребят за самоотдачу. Но и ее я сегодня не увидел. Выпустил на замену Гайча, Бистровича — а толку? Это такие же средние игроки, которые не способны переломить ход матча. Раньше было и желание, и движение, например, когда обыгрывали «Реал». Дело даже не в тренере, игроки просто не хотят играть. У меня ощущение, что кроме собственной зарплаты и набитого кошелька их ничего не волнует. Завтра на карточку придет зарплата, и игроки пойдут дальше играть. Ни огня в глазах, ни настроя — одно безразличие, как к клубу, так и к футболу. (Владимир Пушкарев)

После этого поражения ЦСКА лишился шансов пробиться в плей-офф Лиги Европы.

(Владимир Пушкарев)