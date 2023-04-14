Виффер: «Забить победный гол в четвертьфинале — это невероятно»

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Он забил единственный гол.

«Забить победный гол в четвертьфинале — это невероятно. Я мечтал о таком. Это очень особенный момент для меня, я счастлив. Все происходит очень стремительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Виффера.

Ответный матч между командами состоится в Риме через неделю, 20 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.