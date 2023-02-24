Колосков: «Хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошел «Байер», но и вышел в финал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, сразится с «Байером».

«Я ни разу в жизни не видел, как играет «Ференцварош», а «Байер» — тем более. Мне бы хотелось, чтобы «Ференцварош» не только прошел «Байер», но и вышел в финал. Я собираюсь поехать в Будапешт на финал Лиги Европы, поэтому хочется увидеть там «Ференцварош», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Первый матч между командами пройдет 9 марта в Леверкузене (Германия). Ответный матч состоится 16 марта в Будапеште (Венгрия).