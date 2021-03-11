Пиоли прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «МЮ»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы работаем, чтобы расти и вернуть «Милан». Это лучшие игры в этом смысле, поэтому я был счастлив встретиться с такой командой, как «МЮ». Это было отличное выступление и отличный результат, но нам нужен еще один хороший матч, чтобы пройти такую сильную команду.

Перед игрой мы были бы очень довольны ничьей со счетом 1:1. Сегодня мы знаем, что после этого матча могли бы сделать еще больше", — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.