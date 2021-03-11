Лига Европы, матчи 1/8 финала: расписание и результаты игр
Манчестер Юнайтед — Милан
11 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 20.55.
Судья: Винчич (Словения).
Аякс — Янг Бойз
11 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 20.55.
Судья: Гвида (Италия).
Динамо К — Вильярреал
11 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55.
Судья: Оливер (Англия).
Славия — Рейнджерс
11 марта. Прага. Стадион «Синобо». 20.55.
Судья: Хацеган (Румыния).
Гранада — Мольде
11 марта. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес». 23.00.
Судья: Рачковски (Польша).
Рома — Шахтер
11 марта. Рим. Олимпийский стадион. 23.00.
Судья: Диаш (Португалия).
Тоттенхэм — Динамо З
11 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 23.00.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
Олимпиакос — Арсенал
11 марта. Пире. Стадион «Георгиос Караискакис». 23.00.
Судья: Зиберт (Германия).
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