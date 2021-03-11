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Лига Европы, матчи 1/8 финала: расписание и результаты игр

11:00
11 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Фото Reuters
11 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Фото Reuters
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11 марта пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед — Милан

11 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 20.55.

Судья: Винчич (Словения).

Манчестер Юнайтед — Милан

Аякс — Янг Бойз

11 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 20.55.

Судья: Гвида (Италия).

Аякс — Янг Бойз

Динамо К — Вильярреал

11 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55.

Судья: Оливер (Англия).

Динамо К — Вильярреал

Славия — Рейнджерс

11 марта. Прага. Стадион «Синобо». 20.55.

Судья: Хацеган (Румыния).

Славия Пр — Рейнджерс

Гранада — Мольде

11 марта. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес». 23.00.

Судья: Рачковски (Польша).

Гранада — Мольде

Рома — Шахтер

11 марта. Рим. Олимпийский стадион. 23.00.

Судья: Диаш (Португалия).

Рома — Шахтер Д

Тоттенхэм — Динамо З

11 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 23.00.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

Тоттенхэм — Динамо З

Олимпиакос — Арсенал

11 марта. Пире. Стадион «Георгиос Караискакис». 23.00.

Судья: Зиберт (Германия).

Олимпиакос П — Арсенал

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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