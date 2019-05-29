Петр Чех: "Такова судьба, что в последнем матче в карьере сыграю с "Челси"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с "Челси". Также футболист рассказал о самом сложном матче на пути к решающему матчу турнира.
– Мне недостаточно принять участие в финале, я хочу выйти победителем, – цитирует Чеха iDnes. – Мне нужно держать кубок в руках, а не смотреть на него со стороны. Такова судьба, что в финале сыграю с "Челси". 11 лет моей жизни, множество трофеев, друзей и незабываемых впечатлений. А теперь и финал моей карьеры. Надеюсь, все будет хорошо и мы победим.
Победа в Лиге Европы была бы идеальной точкой: выиграть трофей с "Арсеналом", помочь "канонирам" пройти в Лигу чемпионов и гарантировать место в турнире пражской "Спарте" – убить трех зайцев одним выстрелом!
Самый сложный матч? Перед ответной игрой 1/8 финала с "Ренном" мы уступали 1:3 и испытывали проблемы. Все знали, что на кону. У нас не было права на ошибку. Перед выходом из раздевалки Унаи Эмери попросил меня поговорить с командой. Это не было запланировано. Я сказал: "Если это будет моя последняя игра в карьере, она должна того стоить! Даже если мы не пройдем дальше, я должен быть уверен, что нам просто не повезло.