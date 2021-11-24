Первый тренер Соболева: «Если он будет в марте в такой форме, то обязан быть в сборной на стыковых матчах»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, оценил форму игрока после его дубля в ворота «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Саша еще несколько матчей назад вернулся на свой высокий уровень, — приводит слова тренера «Чемпионат». — Просто не забивал. Сейчас вот смог. Молодец! Очень рад за Соболева и команду. Я давно говорил, что пользы сборной он принесет не меньше, чем Смолов и Заболотный. Он может и забить, и придержать, и по характеру не хуже. Тренерский штаб явно был на матче. Карпин же с ним не работал еще, надо вызывать. Если он будет в марте в такой же форме, то он обязан быть в сборной в марте на стыковых матчах. Главное, чтобы в клубе все было спокойно. Да и Умяров может быть в сборной».

В нынешнем сезоне Лиги Европы 24-летний форвард сыграл пять матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.