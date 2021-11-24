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Тихонов о поступке Спаллетти: «Ему по лысине надо было дать»

23:43
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучано Спаллетти. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

«Это неуважение к достойному человеку и тренеру, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Ты занимаешься одной профессией. Я думаю, что ему по лысине надо было дать. Или по шапке».

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»