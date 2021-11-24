Тихонов о поступке Спаллетти: «Ему по лысине надо было дать»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

«Это неуважение к достойному человеку и тренеру, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Ты занимаешься одной профессией. Я думаю, что ему по лысине надо было дать. Или по шапке».

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.