"Зенит" – "Вильярреал": гол Азмуна и три мяча гостей

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" проиграл "Вильярреалу" в Санкт-Петербурге – 1:3.

Счет на 33-й минуте открыл Висенте де ла Фуэнте Иборра, который ударом головой замкнул навес после розыгрыша углового.

На 35-й минуте Сердар Азмун провел ответный мяч в атаке с участием Артема Дзюбы и Роберта Мака. Гости пытались убедить главного арбитра Джанлуку Рокки в том, что иранский форвард отправил мяч в цель из офсайда. Однако и итальянский рефери, и эксперты "СЭ" Александр Егоров (здесь) и Игорь Захаров (здесь) обратили внимание на то, что нарушения правил не было, поскольку за линией ворот голкипера Андреса Фернандеса оставался один из полевых игроков испанской команды – Альваро Гонсалес, выскочивший за пределы поля в борьбе с Дзюбой.

Второй гол гостей на 64-й минуте забил Херард Морено после подачи к чужой вратарской в игре на опережение против Ярослава Ракицкого. Третий мяч – на 71-й Мануэль Морланес после неудачного выноса Магомеда Оздоева и удара по воротам Андрея Лунева из-за штрафной.

Ответный матч - 14 марта в Испании.

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