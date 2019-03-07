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"Зенит" – "Вильярреал": гол Азмуна и три мяча гостей

7 марта. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Вильярреал" - 1:3. 33-я минута. Висенте де ла Фуэнте Иборра открывает счет. Фото ФК "Зенит" 7 марта. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Вильярреал" - 1:3. 35-я минута. Гол Сердара Азмуна. Фото ФК "Зенит" Гол Сердара Азмуна. Гол Сердара Азмуна. Гол Сердара Азмуна. Гол Сердара Азмуна. Гол Сердара Азмуна.
7 марта. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Вильярреал" - 1:3. 33-я минута. Висенте де ла Фуэнте Иборра открывает счет. Фото ФК "Зенит"
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" проиграл "Вильярреалу" в Санкт-Петербурге – 1:3.

Счет на 33-й минуте открыл Висенте де ла Фуэнте Иборра, который ударом головой замкнул навес после розыгрыша углового.

На 35-й минуте Сердар Азмун провел ответный мяч в атаке с участием Артема Дзюбы и Роберта Мака. Гости пытались убедить главного арбитра Джанлуку Рокки в том, что иранский форвард отправил мяч в цель из офсайда. Однако и итальянский рефери, и эксперты "СЭ" Александр Егоров (здесь) и Игорь Захаров (здесь) обратили внимание на то, что нарушения правил не было, поскольку за линией ворот голкипера Андреса Фернандеса оставался один из полевых игроков испанской команды – Альваро Гонсалес, выскочивший за пределы поля в борьбе с Дзюбой.

Второй гол гостей на 64-й минуте забил Херард Морено после подачи к чужой вратарской в игре на опережение против Ярослава Ракицкого. Третий мяч – на 71-й Мануэль Морланес после неудачного выноса Магомеда Оздоева и удара по воротам Андрея Лунева из-за штрафной.

Ответный матч - 14 марта в Испании.

Зенит - Вильярреал

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