Глава департамента судейства РФС разъяснил, почему Азмун забил "Вильярреалу" чистый гол

Гол иранского нападащего "Зенита" Сердара Азмуна в ворота "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы засчитан абсолютно верно, никакого офсайда в данном эпизоде не было, заявил "СЭ" глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

На 35-й минуте петербургская команда провела контратаку. Артем Дзюба пробил головой, вратарь испанского клуба Андрес Фернандес вынес мяч с ленточки. Потом удар нанес полузащитник "Зенита" Роберт Мак. Мяч прилетел к стоящему перед воротами Азмуну, который отправил его в сетку. Когда бил Мак, голкипер "Вильярреала" находился за линией ворот.

Футболисты "Вильярреала" стали апеллировать арбитру, сочтя, что иранский форвард был в положении "вне игры". Однако перед голевым ударом Азмуна за пределы поля после единоборства с Дзюбой выкатился футболист "Вильярреала" Альваро Гонсалес. По словам Егорова, согласно правилам, в этом моменте Гонсалес считался находившимся на поле - на линии ворот. Таким образом, ближе к линии ворот, чем Азмун, были два футболиста "Вильярреала" - Фернандес и Гонсалес. Соответственно гол засчитан верно.

- Это же простая ситуация, - сказал Егоров. - Игроки, которые по инерции выбегают (за пределами поля. - Прим. "СЭ"), считаются находящимися на линии ворот. Ничего сложного в этой ситуации нет. Бригада арбитров сразу засчитала гол, сомнений у них не было. Это простая игровая ситуация.

- То есть футболист, выкатившийся за пределы поля, продолжал оставаться в игре?

- Конечно. Этот эпизод рассматривается как один игровой момент. (Илья Андреев)

Все о Лиге Европы - здесь.