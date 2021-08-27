Определились все участники группового турнира Лиги Европы
Согласно регламенту, участники будут разделены на восемь групп по четыре команды. Во время жеребьевки команды будут разделены на четыре корзины согласно клубному рейтингу. «Локомотив» попал во вторую корзину, «Спартак» — в третью. Эти две команды представят России в основном турнире ЛЕ.
Первая корзина: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).
Вторая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).
Третья корзина: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).
Четвертая корзина: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Бреннбю» (Дания).
Расписание группового турнира
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Победители групп сыграют в 1/8 финала.
Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
Жеребьевка состоится 27 августа в Стамбуле (Турция). Начало в 14.00 по московскому времени.
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