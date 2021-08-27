«Антверпен» по пенальти обыграл «Омонию» и вышел в Лигу Европы

«Антверпен» выиграл у «Омонии» (2:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. В первой игре кипрский клуб победил 4:2.

Для определения победителя по сумме двух матчей командам потребовалась серия пенальти. «Антверпен» был точнее — 3:2 и завоевал путевку в основной раунд ЛЕ.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Антверпен» (Бельгия) — «Омония» (Кипр) — 2:0 д.в. (1:0, 1:0, 0:0). Пенальти — 3:2

Первый матч — 2:4

26 августа. Антверпен. Стадион «Босейлстадион».