«Антверпен» по пенальти обыграл «Омонию» и вышел в Лигу Европы
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«Антверпен» выиграл у «Омонии» (2:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. В первой игре кипрский клуб победил 4:2.
Для определения победителя по сумме двух матчей командам потребовалась серия пенальти. «Антверпен» был точнее — 3:2 и завоевал путевку в основной раунд ЛЕ.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
«Антверпен» (Бельгия) — «Омония» (Кипр) — 2:0 д.в. (1:0, 1:0, 0:0). Пенальти — 3:2
Первый матч — 2:4
26 августа. Антверпен. Стадион «Босейлстадион».
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