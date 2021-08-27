Тренер «Антверпена» после выхода в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

«Антверпен» выиграл у «Омонии» (2:0) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Бельгийская команда завоевала путевку в основную стадию турнира.

Главный тренер «Антверпена» Бриан Приске на послематчевую пресс-конференцию пришел без одежды. На нем было лишь полотенце. Официальная страница клуба в Twitter опубликовала фотографии этого события.

Как сообщает FOX Soccer, специалист пообещал своим игрокам, что если они выйдут в Лигу Европы, он проведет пресс-конференцию без одежды.