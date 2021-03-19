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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

01:10

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

В четвертьфинал пробились: «Арсенал» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Гранада» (Испания), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Славия» (Чехия), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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