Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
01:10
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.
В четвертьфинал пробились: «Арсенал» (Англия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Гранада» (Испания), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Славия» (Чехия), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия).
Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.
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Зачет
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2
Офсайд
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