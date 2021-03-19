Тренер «Шахтера» Каштру считает несправедливым результат матча с «Ромой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:2).

«В первом тайме мы полностью доминировали, — цитирует специалиста Tribuna.com 18 марта. — Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70 процентов владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.

Во втором тайме гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляет нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели".

В первом матче «Рома» победила 3:0 и по сумме двух игр вышла в 1/4 финала.