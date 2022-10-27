«Олимпиакос» упустил победу над «Фрайбургом», «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Немецкий клуб лидирует в группе G и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф, а греческая команда не одержала ни одной победы на этом турнире.

В другой встрече группы «Нант» и «Карабах» сыграли вничью 1:1. Азербайджанский клуб идет на втором месте и благодаря этому результату обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.