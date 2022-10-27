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27 октября, 23:54

«Олимпиакос» упустил победу над «Фрайбургом», «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Олимпиакос» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Немецкий клуб лидирует в группе G и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф, а греческая команда не одержала ни одной победы на этом турнире.

В другой встрече группы «Нант» и «Карабах» сыграли вничью 1:1. Азербайджанский клуб идет на втором месте и благодаря этому результату обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Группа G
27 окт, 22:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:1
Олимпиакос П
Лига Европы. Группа G
27 окт, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:1
Карабах
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Олимпиакос (Пирей)
0
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