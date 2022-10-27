Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» одержать уверенную победу над «Шерифом»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Шерифом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе английского клуба отличились Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду, который забил гол на 81-й минуте матча.

«МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, имея в активе 12 очков. «Шериф» разместился на 3-й позиции, набрав 3 очка.

В другом матче группы E «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Омонию» — 2:0.

Победу испанскому клубу принесли голы Роберта Наварро и Йона Каррикабуру.

На данный момент «Реал Сосьедад» возглавляет группу E Лиги Европы (15 очков). Киприотский клуб расположился на последнем месте (0 очков).