Олег Кононов: «Все хотят побеждать и играть в современный футбол. Не имеет значения, состоит он из позиционных или быстрых атак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Зе Луиш — бывший игрок Браги и Спартака. Что вы о нем можете сказать?

— Когда он уезжал в «Порту», мы с ним разговаривали. Я пожелал ему стать лучшим футболистом чемпионата Португалии и двигаться дальше по карьере.

— Тренер «Браги» Са Пинту сказал, что «Спартак» быстрая, контратакующая команда. И самая лучшая сторона — быстрый переход в атаку. Вы согласны с такой оценкой?

— Да, у нас хорошая команда. Отличные футболисты. По ментальности все хотят побеждать и играть в современный футбол. А состоит он из позиционных или быстрых атак, не имеет значения. Для нас важно быть едиными. В первую очередь мы должны быть командой, которая будет бороться в каждой игре за победу. Что касается тактики — это уже внутри команды.