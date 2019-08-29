Олег Кононов: «Как бы мы ни работали, физиологию не обманешь»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— И для нас, и для всей общественности это — серьезный проигрыш, — сказал Кононов. — Нам неприятно. Что касается игры, первый тайм мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника и в итоге пропустили. Те замены, которые я сделал во втором тайме, хотел за счет них усилить атакующую игру. В итоге мы забили во втором тайме, но этого оказалось мало. Тяжелейший график, который у нас есть, продолжается, он влияет на физическое состояние игроков. Как бы мы ни работали, физиологию не обманешь. Всегда есть усталость, всегда от этого исходит брак в передачах и концентрация.

При всем негативном результате у меня нет претензий ни к одному к игроку. Они отдали все свои силы на поле. (Александр Рогулев)