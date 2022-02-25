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«Барселона» на выезде обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» на выезде обыграла «Наполи»
Евгений Козинов
Корреспондент
24 февраля. «Наполи» — «Барселона» — 2:4.
Фото Twitter

«Барселона» переиграла «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 4:2. Игра прошла в Италии.

В начале встречи Жорди Альба и Френки де Йонг забили быстрые голы. На 23-й минуте Лоренцо Инсинье сократил отставание, но перед самым перерывом голом отметился Жерар Пике.

Во второй половине Пьер-Эмерик Обамеянг упрочил лидерство гостей. На последних минутах Маттео Политано спас свою команду от разгрома.

Первая игра между командами завершилась ничьей — 1:1.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Кулибали Ди Лоренцо Демме (Политано, 46) Руис (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82) Зелиньски (Мертенс, 74) Эльмас Осимхен (Гулям, 74)
Барселона
тер Штеген Жорди Альба Араухо Пике Дест Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Бускетс (Гави, 62) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75) Траоре (Дембеле, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90’
Судьи
Карасев (Москва)

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ФК Наполи
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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