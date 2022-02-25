«Барселона» на выезде обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Барселона» переиграла «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 4:2. Игра прошла в Италии.

В начале встречи Жорди Альба и Френки де Йонг забили быстрые голы. На 23-й минуте Лоренцо Инсинье сократил отставание, но перед самым перерывом голом отметился Жерар Пике.

Во второй половине Пьер-Эмерик Обамеянг упрочил лидерство гостей. На последних минутах Маттео Политано спас свою команду от разгрома.

Первая игра между командами завершилась ничьей — 1:1.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.