«Барселона» на выезде обыграла «Наполи» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
«Барселона» на выезде обыграла «Наполи»
«Барселона» переиграла «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 4:2. Игра прошла в Италии.
В начале встречи Жорди Альба и Френки де Йонг забили быстрые голы. На 23-й минуте Лоренцо Инсинье сократил отставание, но перед самым перерывом голом отметился Жерар Пике.
Во второй половине Пьер-Эмерик Обамеянг упрочил лидерство гостей. На последних минутах Маттео Политано спас свою команду от разгрома.
Первая игра между командами завершилась ничьей — 1:1.
Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.
Новости