«Бетис» и «Зенит» не забили ни одного гола в первом тайме

Завершился первый тайм матча «Бетис» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче не был открыт, на табло 0:0.

Также за первый отрезок времени обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. В составе «Зенита» желтую карточку заработал Клаудинью, а у «Бетиса» Гвидо Родригес.

Напомним, что в первой встрече, 17 февраля, испанский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

Следить за матчем «Бетис» — «Зенит» можно в онлайн-трансляции «СЭ».