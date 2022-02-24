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24 февраля, 23:47

«Бетис» и «Зенит» не забили ни одного гола в первом тайме

Анна Горшкова
Корреспондент

Завершился первый тайм матча «Бетис» — «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы.

Счет в матче не был открыт, на табло 0:0.

Также за первый отрезок времени обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. В составе «Зенита» желтую карточку заработал Клаудинью, а у «Бетиса» Гвидо Родригес.

Напомним, что в первой встрече, 17 февраля, испанский клуб одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:2.

Следить за матчем «Бетис» — «Зенит» можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Зенит

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ФК Бетис
ФК Зенит
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