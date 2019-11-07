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На болельщиков ЦСКА напали на стадионе в Будапеште

23:08
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Как сообщили корреспонденту «СЭ» очевидцы, при входе на гостевой сектор стадиона «Групама Арена» в Будапеште, где проходит матч 4-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА, венгерские фанаты атаковали болельщиков армейцев.

Фанаты ЦСКА у&nbsp;стадиона.Фанаты ЦСКА в Будапеште: беспорядки в метро и на улицах. Что известно

При этом местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию — до какой-то степени это удалось.

Ранее в центре города произошли столкновения россиян, а также дружественных им фан-группировок из Польши, Сербии и Болгарии, с местными футбольными хулиганами. (Вячеслав Короткин)

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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