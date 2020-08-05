«МЮ» обыграл ЛАСК в Лиге Европы и вышел на «Копенгаген»
«Манчестер Юнайтед» обыграл австрийский ЛАСК в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:1. В составе «МЮ» второй официальный матч подряд отличился Джесси Лингард, который до этого не забивал с 26 января (6:0 в Кубке Англии с «Транмир»).
В первой игре команда Уле Гуннара Сульшера победила 5:0 и, таким образом, пробилась в 1/4 финала.
Соперником «МЮ» станет «Копенгаген», который прошел по сумме двух игр «Истанбул» (0:1, 3:0).
Все четвертьфиналы Лиги Европы в этом сезоне пройдут без зрителей и будут состоять из одного матча на нейтральном поле «МЮ» и «Копенгаген» встретятся в Кельне 10 августа.
Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (0:0)
Голы: Визигнер, 55 (0:1). Лингард, 57 (1:1). Марсьяль, 88 (2:1).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Байи, Фосу-Менса (Менги, 85), Уильямс (Чонг, 72), Мата, Фред (Перейра, 64), Мактоминэй, Игало, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84).
ЛАСК: Шлагер, Траунер, Визингер (Забитцер, 73), Ранфтль, Холланд, Михорль, Балич (Райтер, 66), Реннер, Андраде (Филипович, 80), Рагуж, Фризер.
Предупреждения: Михорль, 34. Мактоминэй, 39.
Судья: Сидиропулос (Греция).
5 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Первый матч — 5:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/playoff/