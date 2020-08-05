«МЮ» обыграл ЛАСК в Лиге Европы и вышел на «Копенгаген»

«Манчестер Юнайтед» обыграл австрийский ЛАСК в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:1. В составе «МЮ» второй официальный матч подряд отличился Джесси Лингард, который до этого не забивал с 26 января (6:0 в Кубке Англии с «Транмир»).

В первой игре команда Уле Гуннара Сульшера победила 5:0 и, таким образом, пробилась в 1/4 финала.

Соперником «МЮ» станет «Копенгаген», который прошел по сумме двух игр «Истанбул» (0:1, 3:0).

Все четвертьфиналы Лиги Европы в этом сезоне пройдут без зрителей и будут состоять из одного матча на нейтральном поле «МЮ» и «Копенгаген» встретятся в Кельне 10 августа.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (0:0)

Голы: Визигнер, 55 (0:1). Лингард, 57 (1:1). Марсьяль, 88 (2:1).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Магуайр, Байи, Фосу-Менса (Менги, 85), Уильямс (Чонг, 72), Мата, Фред (Перейра, 64), Мактоминэй, Игало, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84).

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Визингер (Забитцер, 73), Ранфтль, Холланд, Михорль, Балич (Райтер, 66), Реннер, Андраде (Филипович, 80), Рагуж, Фризер.

Предупреждения: Михорль, 34. Мактоминэй, 39.

Судья: Сидиропулос (Греция).

5 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Первый матч — 5:0