«МЮ» не пропустил пенальти на «Олд Траффорд» впервые с 2014 года

Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль не реализовал пенальти в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». 23-летний испанец стал первым с 2014 года футболистом, не сумевшим забить с 11-метровой отметки в выездной встрече с «МЮ».

До этого переиграть голкипера с пенальти не смог защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс в матче чемпионата Англии 5 октября 2014 года. «МЮ» победил 2:1, тогда ворота команды защищал Давид де Хеа, в сегодняшней игре Оярсабаль не смог переиграть Дина Хендерсона.

В еврокубках же соперники «МЮ» не промахивались с пенальти с 2008 года. 9 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов хавбек «Ромы» Даниеле де Росси не смог переиграть Эдвина ван дер Сара. В том сезоне «МЮ» выиграл Лигу чемпионов.