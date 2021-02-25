«Динамо» Загреб — «Краснодар»: форвард хозяев Оршич открыл счет
25 февраля 2021, 23:32
Загребское «Динамо» открыло счет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» — 1:0.
На 31-й минуте форвард хозяев Мислав Оршич отправил мяч в ворота краснодарцев. Общий счет по итогам двух встреч — 4:2 в пользу «Динамо».
19-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пропустил первый гол в дебютном матче в составе основной команды «быков».
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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