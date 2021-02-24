Мусаев считает, что у «Краснодара» еще есть шансы пройти дальше в Лиге Европы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о готовности команды к ответному матчу против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

— В первой игре было много ошибок, и это непозволительно, — отметил Мусаев. — Есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем сложный матч. Понимаем, где не доработали. Сделаем все, чтобы результат завтра был другой.

— Тяжело ли настроить команду на подобный матч после трёх пропущенных мячей в домашней игре? Какое настроение сейчас в раздевалке клуба?

— Мы играли дома, то был первый матч в году. Мы хотим пройти дальше, никого особо мотивировать не нужно. У нас был неделю назад серьезный разговор. Я вижу, что ребята сконцентрированы, собраны. Нам нужно завтра доказывать все свои слова делом.

— «Краснодар» вылетел из Кубка России, сложная ситуация с выходом в следующую стадию Лиги Европы. С чем вы связываете такое тяжелое начало года?

— Пока у нас есть шансы пройти дальше в Лиге Европы. Да, начало получилось сложным, но и сопеники были непростые. Мы понимаем, где мы ошиблись. Я думаю, какой-то одной причины нет, их — целый комплекс. Каждую неделю есть новая игра, новые шансы, чтобы добиться новых побед.

— Голкипер Евгений Городов, начиная с контрольного матча с «Локомотивом», практически не выручает команду. Не задумываетесь ли вы о рокировке вратарей на ответную игру в Загребе?

— Понятно, что позиции вратаря и защитников — их ошибки бросаются в глаза. Мы должны разделять эту ответственность. Это неправильно, когда вину перекладываем на одного человека. Я не хотел бы, чтобы эти разговоры велись. Тот же Евгений раньше много выручал нашу команду. (Екатерина Потапова)