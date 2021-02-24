Мусаев не считает ошибки «Краснодара» системными

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о готовности команды к ответному матчу против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

— В первой игре «Краснодар» испытывал большие трудности при обороне угловых. Поясните, какие требования вы предъявляете игрокам? Каких принципов придерживаетесь? Как распределяется ответственность внутри штрафной?

— В прошлом году, до нового года, мы пропустили один гол с углового. В прошлой игре мы много позволили сопернику. Это были индивидуальные ошибки, обычно мы в этих ситуациях разбираемся лучше. Я не вижу системных ошибок. Мы должны меньше остроты допускать у своих ворот.

— «Краснодар» арендовал игрока «Монпелье» Ойонго. Что вам на данный момент известно об этом игроке? Какие у него сильные стороны? Чем он привлёк «Краснодар»? Когда мы сможем увидеть его на поле?

— Ойонго не может играть в Лиге Европы, он не заявлен за нас в этом турнире. Неправильно говорить о тех, кто завтра не сможет принять участие в матче. (Екатерина Потапова)