«Краснодар» прилетел в Загреб на игру с «Динамо»
17:24
«Краснодар» прилетел в Хорватию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо», сообщает 24 февраля официальный Twitter российской команды.
Первый матч состоялся в Краснодаре. «Быки» уступили хорватской команде со счетом 2:3.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — «Краснодар» состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи — в 23.00 (мск).
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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