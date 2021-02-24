«Краснодар» прилетел в Загреб на игру с «Динамо»

«Краснодар» прилетел в Хорватию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо», сообщает 24 февраля официальный Twitter российской команды.

Первый матч состоялся в Краснодаре. «Быки» уступили хорватской команде со счетом 2:3.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» — «Краснодар» состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи — в 23.00 (мск).