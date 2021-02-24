Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился ожиданиями от ответного матча против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

— Ожидания? — Переспросил Камболов. — Как говорится, игра покажет. Я думаю, мы будем хорошо мотивированы, предстоит тяжелый матч, нам нужно забивать как можно быстрее. Мы постараемся это сделать. Нужно с первых минут играть на атаку.

— Как оцениваете свою готовность играть в основе и что можно противопоставить в опорной зоне хорватам, в которой они в первой встрече явно переигрывали «Краснодар»?

— Оцениваю свою готовность как боевую. Главный тренер завтра скажет состав на игру. Считаю, в центре поля надо будет добавить агрессии, как и на каждом участке поля. Также бороться за каждый мяч.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре хорватский клуб победил 3:2.

(Екатерина Потапова)