Мурад Мусаев: "У "Краснодара" есть шансы пройти "Байер"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Байера" (0:0) (0:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что команда по-прежнему имеет все шансы пройти в турнире дальше, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы увидели яркую игру, обе команды, несмотря на отсутствие голов, играли в атаку, не было оборонительного футбола, - отметил Мусаев. - Считаю, для данного времени мы выглядели хорошо физически, показали содержательную игру. Что главное, мы не испытывали большого уважения к сопернику такого уровня, мы были смелыми, и есть удовлетворение от того, что увидели на поле.

- Как оцените результат с учетом двухраундового противостояния?

- Расстраивает, что имея моменты, мы не реализовали их, особенно два момента с убойных позиций. У соперника тоже были, особенно во второй половине второго тайма. Результат закономерен, и счет оставляет шансы пройти дальше.

- "Краснодар" играл более вертикально, чем обычно. Было ли это частью плана? И был ли это план конкретно под "Байер"?

- Да, под "Байер". Мы хотели играть более вертикально. У "Баейра" агрессивный прессинг с большим количеством людей, и если играть вертикально и отрезать атакующую группу футболистов, будут свободные зоны. Плюс группа защитников играет высоко, поэтому есть зоны хорошие. К сожалению, мы не смогли в полной мере этим воспользоваться, но хотели это делать.