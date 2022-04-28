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Сегодня, 06:04

«Просто не будет». Мойес — о полуфинале Лиги Европы против «Айнтрахта»

Мойес поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта» в 1/2 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка — фундаментальное событие для нас. Надеюсь, мы продолжим движение. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто не будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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