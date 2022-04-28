Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от матча против «Айнтрахта» в 1/2 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка — фундаментальное событие для нас. Надеюсь, мы продолжим движение. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто не будет», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.