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Сегодня, 06:24

Борре поделился ожиданиями от матча с «Вест Хэмом» в полуфинале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре поделился ожиданиями от противостояния с «Вест Хэмом» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, что «Вест Хэм» — одна из тех команд, которые любят играть первым номером, владеть мячом, показывать комбинационную игру. Так они выработали свой собственный стиль игры. Я хорошо знаю Форнальса, который играл за «Вильяреал», и Лансини, выступавшего за «Ривер Плейт». Я знаю, что это за игроки, насколько они мастеровиты и что они могут дать «Вест Хэму», — цитирует пресс-служба УЕФА Борре.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
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Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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