Борре поделился ожиданиями от матча с «Вест Хэмом» в полуфинале Лиги Европы

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре поделился ожиданиями от противостояния с «Вест Хэмом» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Мне кажется, что «Вест Хэм» — одна из тех команд, которые любят играть первым номером, владеть мячом, показывать комбинационную игру. Так они выработали свой собственный стиль игры. Я хорошо знаю Форнальса, который играл за «Вильяреал», и Лансини, выступавшего за «Ривер Плейт». Я знаю, что это за игроки, насколько они мастеровиты и что они могут дать «Вест Хэму», — цитирует пресс-служба УЕФА Борре.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.