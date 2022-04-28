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Сегодня, 05:53

Гласнер с нетерпением ждет матча против «Вест Хэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала лиги Европы против «Вест Хэма».

«Вест Хэм» играет очень компактно. Это физически крепкая команда, которая любит быстро идти вперед и очень опасна при исполнении «стандартов». Нас ждет трудный матч, но мы с нетерпением ждем встречи", — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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