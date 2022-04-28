Гласнер с нетерпением ждет матча против «Вест Хэма»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала лиги Европы против «Вест Хэма».

«Вест Хэм» играет очень компактно. Это физически крепкая команда, которая любит быстро идти вперед и очень опасна при исполнении «стандартов». Нас ждет трудный матч, но мы с нетерпением ждем встречи", — цитирует пресс-служба УЕФА Гласнера.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.