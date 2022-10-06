Черчесов — о рождении внучки: «Было поражение от «Кечкемета», но я получил небольшую компенсацию»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«У нас был матч в чемпионате, где нам не повезло. Я не любитель говорить о прошлом, к задаче четверга нам нужно было готовиться с максимальной силой. Было поражение, но после этого я тоже получил небольшую компенсацию», — сказал тренер, намекнувший последней фразой, что у него родилась внучка, передает пресс-служба «Ференцвароша».

«Ференцварош» с 18 очками после 7 матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Команда в матче с «Кечкеметом» потерпела первое поражение в сезоне.