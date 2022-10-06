Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

6 октября, 09:26

Черчесов — о рождении внучки: «Было поражение от «Кечкемета», но я получил небольшую компенсацию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчу группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«У нас был матч в чемпионате, где нам не повезло. Я не любитель говорить о прошлом, к задаче четверга нам нужно было готовиться с максимальной силой. Было поражение, но после этого я тоже получил небольшую компенсацию», — сказал тренер, намекнувший последней фразой, что у него родилась внучка, передает пресс-служба «Ференцвароша».

«Ференцварош» с 18 очками после 7 матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Команда в матче с «Кечкеметом» потерпела первое поражение в сезоне.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Проиграли. Знаем, что неидеальны, но сохранили интригу»

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
1
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Виктор Оливейра признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Черчесов: «Успех против «Црвены Звезды» уже вчерашний день, надо думать о завтрашнем»
Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»
«Де Брейне у нас нет — есть только Головин». Что пишут во Франции о кошмаре «Монако» в Лиге Европы
Сарри: «Иммобиле необыкновенен, он очень важен для фанатов «Лацио»
Моуринью о плей-офф Лиги Европы: «Будет тяжело из-за акул-неудачников Лиги чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сампаоли может стать новым главным тренером «Севильи»

«Монако» — «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости