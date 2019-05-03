Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после первого матча 1/2 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1) отметил, что хочет сыграть в финале. Для него нет разницы, кто победит во втором полуфинале - "Арсенал" или "Валенсия".

– Я хочу попасть в финал, и неважно, будет ли нам противостоять "Арсенал" или "Валенсия". Я хочу попасть в финал, и на этот раз хочу не просто сыграть в нем, но одержать победу. Три месяца назад мы попали в сложную ситуацию в чемпионате, но смогли достойно выйти из нее. Теперь нам предстоит провести заключительные 15 дней сезона, и мы по-прежнему боремся за место в четверке и выход в финал Лиги Европы. В этом сезоне мы заслужили трофей.