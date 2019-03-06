Маурицио Сарри: "Английским клубам тяжело быть конкурентоспособными в Европе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" заявил, что английским клубам тяжело быть конкурентоспособными в еврокубках из-за плотного графика.

- На данный момент мы сыграли на шесть, семь, восемь матчей больше, чем другие европейские команды, - приводит слова Сарри журналист портала Goal Низаар Кинселла в своем Твиттере. - Восьмь матчей означают два месяца с играми в середине недели и два месяца без тренировок. Английским командам очень трудно быть конкурентоспособными в Европе.

Если вы играете в Лиге Европы в Италии, то после матча можно попросить перенести игру на понедельник, ведь еще один день отдыха очень важен. Мы будем играть в АПЛ через 62 часа после выезда в Киев- это очень рано.

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