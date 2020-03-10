Матч «Вольфсбург» — «Шахтер» в Германии пройдет без зрителей
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер» в Германии пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта.
Напомним, что из-за распространения коронавируса многие матчи национальных чемпионатов в этом месяце проходят без зрителей.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы #ВольфсбургШахтер в Германии пройдет без зрителей.https://t.co/BOMxLrVzMl— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2020