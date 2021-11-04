Рауль Рианчо: «Спартак» победил в Неаполе и может победить в Лестере»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы против «Лестера».

«В этой игре нет фаворита. «Спартак» победил в Неаполе и может победить в Лестере. Английская команда имеет много проблем в своем чемпионате, поэтому и занимает 11-е место. Это не очень хороший результат. «Спартак» обязан понимать, что эта встреча — его последний шанс продолжить выступление в Европе», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.