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6 октября, 21:23

Матч Лиги Европы «Мальме» — «Унион» прервали из-за фанатских беспорядков на трибунах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фанатская трибуна «Мальме» во время матча с «Унионом».
Фото Global Look Press

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Мальме» — «Унион» прервали из-за фанатских беспорядков.

На 60-й минуте болельщики немецкой команды начали бросать пиротехнику на поле и в фанатов шведского клуба.

Главный судья встречи принял решение остановить игру и увел футболистов обеих команд в подтрибунное помещение.

Команды не успели открыть счет до остановки матча — 0:0. Оба клуба еще не успели набрать очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, «Унион» идет на третьем месте в группе D, опережая «Мальме» по разности забитых и пропущенных голов.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Мальме
ФК Унион Берлин
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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