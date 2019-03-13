Марселино: "У Черышева хорошие шансы сыграть с "Краснодаром"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что его команда поборется только за победу, главное, не допустить безголевой ничьей, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Нам нужно выиграть и пройти в следующую стадию, найти хорошие возможности. чтобы забить, - отметил Гарсия. - "Краснодар" - очень быстрая команда, и мы должны быть в равновесии. Этот фактор мы всегда выполняем во всех лигах,где участвуем, должны забить, чтобы победить.

- Определились ли с составом? И помешает ли плохая погода?

- Очень не хватает последней тренировки. Мы уже выбрали игроков. Все, что нам нужно, чтобы победить, мы имеем. Поле великолепное. Я думаю, что мы проведем этот матч дисциплинированно.

- У вас есть шанс пройти в следующую стадию. За счет чего это сделаете?

- У нас есть философия игры, как мы атакуем, защищаемся. Мы всегда ищем варианты в нападении, в защите. У нас есть быстрые игроки, и мы не будем давать возможностей своему сопернику. Но каждая игра складывается по-разному, и это всегда нелегко. Наш соперник изначально будет атаковать и стараться нам забить, но и мы будем стараться идти в атаку. Мы всегда должны искать возможность играть лучше, забивать, выходить в контратаки. Мы понимаем, что соперник находится в хорошей физической форме, но и мы тоже. Мы полностью готовы. Нам необходимо наладить взаимопонимание между игроками. Мы не можем допустить безголевой ничьей. Наша цель - выиграть.

- Журналисты привыкли, что игрок, который точно выйдет на поле, приходит на пресс-конференцию. Но был Васс. Сыграет ли Денис Черышев? И какое место он занимает в иерархии вашей команды?

- Черышев уже участвовал в пресс-конференции, поэтому не присутствует на этой. Он находится в великолепной форме и имеет хорошие возможности выйти на поле.

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