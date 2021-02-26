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«Манчестер Юнайтед» — «Милан», «Рома» — «Шахтер». Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

15:20
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Фото Twitter
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Фото Twitter
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26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В ней участвовали победители пар 1/16 финала турнира. Единственный представитель России в плей-офф — «Краснодар» — проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:4 по сумме двух встреч и вылетел на стадии 1/16 финала.

Лига Европы

Жеребьевка

1/8 финала

«Аякс» — «Янг Бойз»

«Динамо» К — «Вильярреал»

«Рома» — «Шахтер»

«Олимпиакос» — «Арсенал»

«Динамо» З — «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» — «Милан»

«Славия» — «Рейнджерс»

«Гранада» — «Мольде»

Встречи 1/8 финала турнира будут сыграны 11 и 18 марта 2021 года.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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