«Манчестер Юнайтед» — «Милан», «Рома» — «Шахтер». Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В ней участвовали победители пар 1/16 финала турнира. Единственный представитель России в плей-офф — «Краснодар» — проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:4 по сумме двух встреч и вылетел на стадии 1/16 финала.
Лига Европы
Жеребьевка
1/8 финала
«Аякс» — «Янг Бойз»
«Динамо» К — «Вильярреал»
«Рома» — «Шахтер»
«Олимпиакос» — «Арсенал»
«Динамо» З — «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» — «Милан»
«Славия» — «Рейнджерс»
«Гранада» — «Мольде»
? Round of 16 draw! ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021
Best game? ?#UELdraw pic.twitter.com/LlPsMyZjgo
Встречи 1/8 финала турнира будут сыграны 11 и 18 марта 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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