«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прямая трансляция ответного матча стыкового раунда Лиги Европы

В четверг, 23 февраля «Манчестер Юнайтед» встретится с «Барселоной» в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 3». Начало трансляции — в 22.45 (мск).

Первая игра, которая прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 16 февраля, завершилась вничью со счетом 2:2.