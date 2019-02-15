21:16 | Футбол — Лига Европы

Ляказетт извинился за удаление в матче с БАТЭ

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Нападающий "Арсенала"  Александр Ляказетт извинился за удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ (0:1). 27-летний француз получил прямую красную карточку на 85-й минуте встречи.

- Я испытываю плохие чувства, так как подвел команду, - приводит слова Ляказетта официальный сайт "Арсенала". - Я должен был сохранять спокойствие, но это не всегда легко дается. Простите. У нас есть еще 90 минут, чтобы отыграться. Я верю, что мои партнеры по команде помогут "Арсеналу" пройти в следующий раунд. 

Ответный матч между "Арсеналом" и БАТЭ состоится 21 февраля в Лондоне.

БАТЭ - Арсенал

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