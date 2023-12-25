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Сегодня, 11:57

Лунев вошел в топ-3 по количеству сейвов в групповом турнире Лиги Европы

Руслан Минаев
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Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УЕФА опубликовала список вратарей с наибольшим количеством сейвов в групповом турнире Лиги Европы.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев занял третье место, отбив 23 удара в 6 матчах.

Лидирует в списке вратарь Вана из «Ариса» Лимасол — 30 сейвов в 6 матчах. Далее расположился Владан Ковачевич («Ракув») — 27 сейвов в 6 матчах.

В топ-5 входят Максим Коваль («Шериф») и Кьел Схерпен («Штурм») — по 22 сейва.

Сколько клубов с российскими футболистами сыграют в плей-офф еврокубков

Андрей Лунев
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
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