В понедельник, 18 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.

В стыковых матчах примут участие команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

Команды, попавшие в стыковой раунд через групповую стадию Лиги Европы, стали сеяными при жеребьевке и проведут первые матчи на выезде, а ответные встречи — на своем поле.

Все пары стыкового раунда Лиги Европы:

«Фейеноорд» — «Рома»

«Милан» — «Ренн»

«Ланс» — «Фрайбург»

«Янг Бойз» — «Спортинг»

«Бенфика» — «Тулуза»

«Брага» — «Карабах»

«Галатасарай» — «Спарта»

«Шахтер» — «Марсель»

Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.

Победители стыкового раунда пройдут в 1/8 финала турнира, на этой стадии они сыграют против команд, занявших первые места в своих группах в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.

Финал Лиги Европы-2023/24 пройдет на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая.