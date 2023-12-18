«Милан» — «Ренн», «Фейеноорд» — «Рома»: все пары стыковых матчей Лиги Европы
В понедельник, 18 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.
В стыковых матчах примут участие команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
Команды, попавшие в стыковой раунд через групповую стадию Лиги Европы, стали сеяными при жеребьевке и проведут первые матчи на выезде, а ответные встречи — на своем поле.
Все пары стыкового раунда Лиги Европы:
«Фейеноорд» — «Рома»
«Милан» — «Ренн»
«Ланс» — «Фрайбург»
«Янг Бойз» — «Спортинг»
«Бенфика» — «Тулуза»
«Брага» — «Карабах»
«Галатасарай» — «Спарта»
«Шахтер» — «Марсель»
Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, ответные встречи — 22 февраля.
Победители стыкового раунда пройдут в 1/8 финала турнира, на этой стадии они сыграют против команд, занявших первые места в своих группах в Лиге Европы.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.
Финал Лиги Европы-2023/24 пройдет на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая.